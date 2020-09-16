Токио, , 20:44 — REGNUM Крупнейший азиатский фестиваль короткометражного кино открылся 16 сентября в Токио, сообщает информационное агентство Kyodo.

Фестиваль был перенесён с июня на сентябрь из-за вспышки коронавируса в Японии. На церемонии присутствовали японские знаменитости, в том числе актрисы Мэгуми Окина и Аямэ Горики. Зарубежные гости не смогли приехать в Японию из-за ограничений, но присоединились по видео-трансляции.

16 сентября вручили 5 призов, в том числе наградили 17-минутную комедию «You need help» режиссера Барбары Эльбингер, британки аргентинского происхождения. Картина рассказывает о пожилой паре, в которой муж не может смириться с выходом на пенсию.

Организаторы фестиваля говорят, что награда присуждается фильмам, пропагандирующим разнообразие и инклюзивность.

Фестиваль будет продолжаться до 27 сентября в Токио, а также в режиме онлайн. Всего будет показано около 200 короткометражных фильмов из 112 стран и регионов.