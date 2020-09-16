Нью-Йорк, США, , 15:36 — REGNUM В Нью-Йорке на торгах, организованных аукционным домом Sotheby's, продали пластиковую корону умершего в 1997 года американского рэпера The Notorious B.I.G., настоящее имя которого Кристофер Уоллес. Об этом сообщается на странице Sotheby's в Twitter.

Отмечается, что корона ушла с молотка за рекордные $594 750. Первоначально организаторы планировали продать корону за $200−300 тыс.

Сообщается, что рэпер надевал пластиковую корону, украшенную разноцветными пластиковыми «драгоценностями», во время его последней фотосессии в образе «короля Нью-Йорка» для журнала Rap Pages.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на онлайн-аукционе Bring a Trailer за 350 тыс. долларов был продан кабриолет Delahaye 175, принадлежавший знаменитому певцу Элтону Джону.

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