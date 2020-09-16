Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Интернет-художник Джексон Касперц показал, как бы выглядел Мэттью Макконахи в роли Зелёного гоблина из комиксов о Человеке-пауке. Получившимся изображением он поделился на своей странице в Instagram 15 сентября.

https://www.instagram.com/p/CFKJl-xjb1E/

По словам художника, в своей работе он объединил традиционный дизайн Зелёного гоблина с элементами брони читаури из фильма «Мстители». На создание этого изображения Касперца вдохновили слова Макконахи о том, что он хотел бы исполнить роль этого злодея в кино.

Напомним, Зелёный гоблин — это суперзлодей из комиксов Marvel и главный враг Человека-паука. В кино его роль исполняли Уиллем Дефо и Дэйн Дехаан.

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