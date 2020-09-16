Нью-Йорк, США, , 14:45 — REGNUM На Netflix состоялась премьера фильма «Дьявол навсегда». Об этом сообщается 16 сентября на главной странице сервиса.

Картина доступна на Netflix с русскими субтитрами. Главные роли в ней исполнили Том Холланд и Роберт Паттинсон.

«Дьявол навсегда» — это психологическая драма от режиссёра Антонио Кампоса. Её главными героями стали жители штата Огайо (США) в период между Второй мировой войной и Войной во Вьетнаме.

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