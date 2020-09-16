Новосибирск, , 12:14 — REGNUM Новосибирская область получит дополнительные средства на ремонтно-реставрационные работы на куполе здания театра оперы и балета. Речь идёт о сумме 246 млн рублей. Соответствующее решение принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

«Здание уникальное, а купол является одной из примет Новосибирска и узнаваем во всем мире, можно сказать один из брендов города», — отметил Жуков.

Конструкция купола Новосибирского государственного академичесткого театра оперы и балета — самая уникальная его часть. Диаметр купола — 60 метров, высота — 35 метров, а толщина — 8−10 см. Купольное перекрытие без контрфорсов и ферм впервые было применено в строительной практике Европы. Купол свободно лежит на круговой балке, опирающейся на колонны. Его покрытие металлическое, с декоративными чешуйками серебристого цвета по деревянным конструкциям и обрешетке.