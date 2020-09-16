Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Янтиковском районе Чувашии поставлена на кадастровый учёт школа, которая открылась 134 года назад с участием чувашского просветителя Ивана Яковлева. Всего в республике остаются неучтёнными 18 исторических строений, 33 безвозвратно утеряны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росреестра по Чувашии.

На государственный кадастровый учёт поставлена церковно-приходская школа в селе Алдиарово Янтиковского района, в открытии которой в 1886 году принял участие Иван Яковлев. В нём учили закону Божию, основам письма, чтения и арифметики. Со временем школа пришла в упадок и была заброшены, документы о собственнике утеряны.

«Поэтому школа поставлена на учёт как бесхозяйный объект. А ведь еще в 1974 году строение было включено в республиканский список памятников истории и культуры и подлежало государственной охране», — говорят в ведомстве.

В управлении отмечают, что летом 2020 года ведомством активизировалась работа по выявлению в реестре недвижимости (ЕГРН) объектов, имеющих историческую или архитектурную ценность, в отношении которых отсутствовала соответствующая отметка.

«К сожалению, было выявлено, что 33 объекта культурного наследия были безвозвратно потеряны. Часть прекратило существование в результате пожара, другие были разрушены и снесены, некоторые утрачены после проведения реконструкции», — говорят в управлении.

До конца года планируется поставить на кадастровый учёт 18 исторически значимых строений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минкультуры Чувашии заявляло, что в республике требуется реставрация более 90 объектов культуры, на это предварительно необходимо 1,8 млрд рублей. Из них 32 объекта находятся под угрозой «их полной физической утраты». Всего в республике расположены 676 объектов культурного наследия.

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