Лос-Анджелес, США, , 08:15 — REGNUM Том Уэллинг, исполнивший роль Супермена в сериале «Тайны Смолвиля», может получить роль в будущем кинокомиксе «Флэш» студии DC. Об этом 16 сентября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщают, что Уэллинг сейчас ведёт переговоры с продюсерами картины и если они пройдут успешно, то он появится в одном эпизоде. Редакция портала отметила, что информацию ему сообщили те же источники, которые ранее предоставили правдивые сведения о том, что Бен Аффлек появится во «Флэше» в роли Бэтмена.

Ранее СМИ сообщили, что согласно информации о раннем сценарии кинокомикса Флэш решит совершить путешествие во времени, однако попадёт в альтернативную реальность. Стало также известно, что в этом фильме одну из версий Бэтмена исполнит Майкл Китон, сыгравший этого супергероя в фильмах Тима Бёртона.

