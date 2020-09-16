Лос-Анджелес, США, , 06:54 — REGNUM Юэль Киннаман, который вернётся к своей роли в кинокомиксе «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна, рассказал о комедийных моментах фильма. Об этом 16 сентября сообщил портал Comicbook.

Актёр признался: он был очень рад тому, что ему позволили вернуться к роли Рика Флэга, и что ему удалось поработать с Ганном.

«Когда я получил сценарий, он был таким забавным. Как будто каждая страница заставляла меня смеяться. Я сидел дома, читал и смеялся вслух», — сказал Киннаман.

Актёр добавил: на съёмках нового «Отряда самоубийц» он чувствовал себя так, как будто снимается в своей первой комедии и получил ценный опыт: Ганн научил его находить смешные моменты там, где для этого есть возможности.

Премьера перезагрузки «Отряда самоубийц» состоится 4 августа 2021 года. В августе 2020 года кинокомпания Warner Bros. выпустила два трейлера кинокомикса.

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