Лос-Анджелес, США, , 06:25 — REGNUM Сандра О, Генри Голдинг и Мишель Йео выступят в качестве актёров озвучки будущего 3D-мультфильма «Ученик тигра» (The Tiger's Apprentice). Об этом 15 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Сюжет анимационной картины расскажет о мальчике из Сан-Франциско (штат калифорния, США), который встречает оборотня мистера Ху (Генри Голдинг), умеющего обращаться в тигра. После этой встречи герой знакомиться с миром волшебства и сказочных существ, в котором также существует некий клан злодеев.

Сандру О зрители знают по сериалу «Убивая Еву». Генри Голдинг и Мишель Йео снялись в фильме «Безумно богатые азиаты», который вышел на большие экраны в августе 2018 года.

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