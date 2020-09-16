Нью-Йорк, США, , 06:14 — REGNUM Netflix назвал дату премьеры фильма «Рождественские хроники 2» (The Christmas Chronicles 2). Информация была опубликована 15 сентября на Twitter-странице компании.

Потоковый сервис выложил в сеть 30-секундный тизер-трейлер будущей картины. В «Рождественских хрониках 2» роли Санта-Клауса и миссис Клаус вновь исполнят супруги Курт Рассел и Голди Хоун. Netflix выложит фильм на свой сайт 25 ноября 2020 года.

https://twitter.com/NetflixFilm/status/1305854138727555072

Стоит отметить, что в сиквеле «Рождественских хроник» к своим ролям также вернутся Дэрби Кэмп, Кимберли Уильямс-Пэйсли и Джуда Льюис. Оригинальный фильм вышел на Netflix 22 ноября 2018 года.

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