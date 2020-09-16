Вашингтон, , 06:01 — REGNUM В сеть выложили трейлер предстоящего комедийного сериала на тему космоса «Лунная база 8» (Moonbase 8). Ролик был опубликован 15 сентября на YouTube-канале Showtime.

В качестве создателей шоу и актёров выступают известные комики Фред Армизен («Евротур»), Джон Кристофер Рейли («Сводные братья») и Тим Хайдекер. Должность режиссёра занимает Джонатан Крисел («Портландия»), он работает над сценарием совместно с Хайдекером.

Сюжет «Лунной базы 8» расскажет о жизни незадачливых и некомпетентных астронавтов, которые готовятся к полёту на Луну на базе-симуляторе, расположенной где-то в штате США Аризона. В первом сезоне шоу будет шесть эпизодов.

Читайте ранее в этом сюжете: Норман Ридус из «Ходячих мертвецов» подписал эксклюзивный контракт с AMC