Санкт-Петербург, , 06:06 — REGNUM Исторические находки комплексной экспедиции Северного флота (СФ) и Русского географического общества (РГО), сделанные на островах архипелага Новая Земля в августе 2020 года, 15 сентября были переданы в музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. Об этом пресс-служба Северного флота сообщает на сайте Минобороны РФ.

С инициативой передать коллекцию уникальных исторических артефактов в государственный музей Арктики и Антарктики выступил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Передал её музею научный руководитель экспедиции полковник Сергей Чуркин.

Напомним, что наиболее интересные находки были обнаружены исследователями на месте продовольственного депо, которое было заложено в 1872 году на островах Баренца австро-венгерской экспедицией, а также деревянные кресты, которые в 1913 году были установлены членами экспедиции Георгия Седова. В числе более 80 предметов также числятся находки с зимовья Фёдора Розмыслова в проливе Маточкин Шар (1768−1769) и изделия промысловой культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, исторические находки комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества, сделанные на островах архипелага Новая Земля в августе 2020 года, будут переданы в музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге.

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