Нью-Йорк, США, , 02:41 — REGNUM Звезда сериала «Ходячие мертвецы» Норман Ридус через свою продюсерскую компанию Bigbaldhead productions подписал эксклюзивный контракс с телеканалом AMC. Об этом 16 сентября сообщил портал Comicbook.

Первым проектом, реализованным в рамках соглашения, станет телевизионная экранизация комикса Undone By Blood от издательства Aftershock Comics. Ожидается, что Ридусу достанется главная роль в этом сериале. В соответствии с условиями контракта AMC получит право премьерного показа.

Напомним, 4 октября 2020 года AMC начнёт показывать продолжение десятого сезона «Ходячих мертвецов». Ранее стало известно, что 11 сезон станет для шоу последним, и что впоследствии компания выпустит спин-офф, главные роли в котором исполнят Норман Ридус и Мелисса Макбрайд, сыгравшая в сериале роль Кэрол Пелетье.

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