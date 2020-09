Вашингтон, , 01:47 — REGNUM К системе настольных ролевых игр Dungeons & Dragons вышло новое приключение Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden. Об этом 15 сентября сообщил портал Screen Rant.

Компания Wizards of the Coast отметила, что с 18 по 29 сентября 2020 года состоится онлайн-мероприятие D&D Celebration, во время которого разработчики расскажут о дополнении. Оно, в частности, добавит в игру два новых атакующих заклинания: frost fingers и blade of disaster.

Напомним, 30 сентября 2020 года в ранний доступ выйдет видеоигра Baldur`s Gate 3, в основе которой также лежет система Dungeons & Dragons. Её разработкой занимается студия Larian.

