Лос-Анджелес, США, , 01:20 — REGNUM Известный аниматор Геннди Тартаковски выпустил трейлер продолжения своего мультсериала «Первобытный» (Primal). Ролик был опубликован 15 сентября на Twitter-странице телеканала Adult Swim.

Новые эпизоды анимационного шоу про приключения человека и его динозавра канал начнет показывать 4 октября 2020 года. Отличительной особенностью «Первобытного» является то, что в нём практически отсутствуют какие-либо диалоги.

https://twitter.com/adultswim/status/1305899305287512064

Геннди Тартаковски наиболее известен любителям анимации как создатель мультсериалов «Самурай Джек». Он также работал над реализацией таких проектов, как «Монстры на каникулах», «Лаборатория Декстера» и «Суперкрошки».

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