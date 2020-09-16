Токио, , 00:55 — REGNUM Поклонники манга и аниме-сериала «Наруто» отметили в соцсетях день рождения пресонажа Какаши Хатаке. 15 сентября они размещали соответствующие публикации на своих страницах в соцсетях.

«Это всё ещё день Какаши», — написал пользователь Twitter HokageKamui.

https://twitter.com/HokageKamui/status/1305855452996141056

«С Днем рождения нашего седого сенсея», — такое поздравительное сообщение разместил аккаунт UzumakiTweets.

https://twitter.com/UzumakiTweets/status/1305878893166034944

Некоторые пользователи начали вспоминать различные моменты из аниме-сериала с участием этого героя.

https://twitter.com/iwaizumni/status/1305899192116826112

В манге и аниме Какаши Хатаке получил прозвище Копирующий ниндзя. Он выступил в качестве учителя Наруто Удзумаки, а также Саске Учиха и Сакуры Харуно.

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