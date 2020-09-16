Лос-Анджелес, США, , 00:43 — REGNUM Энтони Маки выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён в новом костюме Сокола из будущего сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат». Публикацию он разместил 15 сентября на своей странице в Twitter.

«Парни вернулись в город», — написал Маки, добавив, что участники проекта развлекаются, соблюдая карантинные меры. Поклонники сериала могут видеть на фото, что собой представляет новый костюм супергероя.

https://twitter.com/AnthonyMackie/status/1305924972985057280

Изначально предполагалось, что потоковый сервис Disney Plus начнёт показывать шоу «Сокол и Зимний Солдат» в августе 2020 года, однако премьеру отложили из-за эпидемии коронавируса. Пока создатели сериала не назвали дату его релиза.

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