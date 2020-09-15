Нью-Йорк, США, , 23:40 — REGNUM В приложении Disney Plus для мобильных платформ появились новые кадры из второго сезона сериала «Мандалорец». Снимки были опубликованы 15 сентября на Twitter-странице Hyperspace Hype.

Стоит отметить, что фото смогли увидеть лишь владельцы некоторых устройств. Потоковый сервис показал фанатам «Звёздных войн» достаточно много снимков, которые, к сожалению, имеют низкое разрешение. Пользователи могут видеть на них главного героя, малыша Йоду, других персонажей, а также технику и корабли.

https://twitter.com/Hyperspace_Hype/status/1305710970170421248

https://twitter.com/Hyperspace_Hype/status/1305711030325059584

Первый эпизод продолжения «Мандалорца» Disney Plus покажет 30 октября 2020 года. Ранее поклонники вселенной пришли к выводу, что во втором сезоне Дин Джарин вновь посетит планету Татуин, на которой выросли Люк и Энакин Скайуокеры.

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