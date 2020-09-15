Новая Земля, , 21:53 — REGNUM Экспедиция Северного флота и Русского географического общества обнаружила на архипелаге Новая Земля 88 артефактов начала ХХ века. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

Среди найденных артефактов есть кресты экспедиции Георгия Седова 1912−1914 годов, свидетельства обнаруженного продовольственного депо австро-венгерской экспедиции Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера в 1872—1874 годах, предметы позапрошлого века с зимовья экспедиции Федора Розмыслова в проливе Маточкин шар, а также различные предметы промысловой культуры. Всего было найдено 88 предметов, представляющих историческую ценность.

Все артефакты переданы в Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербурга.