Нижний Новгород, , 19:16 — REGNUM 15 сентября начинается второй сезон фестиваля школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства президента РФ в ПФО.

Первый этап фестиваля будет проходить до декабря 2020 года, в этот период будет проведен отборочный этап, который выявит победителей в каждом регионе в двух номинациях.

Второй этап будет проходить в формате видеотрансляции. Видеоверсии спектаклей —победителей отборочного этапа в регионах будут представлены на портале фестиваля и в социальных сетях.

Торжественные мероприятия, завершающие фестиваль, пройдут в Ижевске в феврале 2021 года. Победители будут определены в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детских спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса».

ИА REGNUM напоминает, первый фестиваль «Театральное Приволжье» состоялся в 2019 году. За звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. В постановках приняли участие более 7 тыс. молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов Поволжья. Церемония награждения победителей фестиваля состоялась в декабре 2019 года в нижегородском театре «Комедия».

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