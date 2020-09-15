Москва, , 18:24 — REGNUM Российский режиссёр Юрий Быков, известный по своим работам над фильмами «Дурак», «Жить» и «Майор», начнёт работу над новой кинолентой в октябре 2020 года. Об этом сообщает портал «Кинобизнес сегодня» со ссылкой на кинокомпанию Hype Film и стриминговый киносервис «КиноПоиск HD».

«Сопродюсерами проекта станут продюсер нашумевшей картины Альфонсо Куарона «Рома» Николаас Селис (Pimienta Films), а также компании Bord Cadre Films (Швейцария) и Sovereign Films (Великобритания), сопродюсеры последней картины режиссера Рубена Эстлунда и постоянные партнеры Hype Film, компания Charades (Франция), которые также отвечают за международные продажи «Хозяина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центр сюжета будет поставлено противостояние человека и системы.

Информацию о начале съёмок косвенно подтвердил и сам Быков, опубликовав в своём аккаунте в Instagram фото титульной страницы сценария фильма «Хозяин».

По словам режиссёра, фильм «Хозяин» — это «попытка ответить на вопрос, который сотнями лет зреет в русской реальности: почему общество жёстко разделено на низы и верхи, возможен ли диалог и компромисс между этими сословиями, но главное, сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от «Хозяина».