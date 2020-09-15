Париж, , 18:09 — REGNUM Гонкуровская академия опубликовала шорт-лист претендентов на самую престижную литературную премию Франции, лауреат которой будет определен 10 ноября, передает France Info.

С задержкой в 2 недели из-за пандемии SARS-CoV-2 Гонкуровская академия опубликовала список из 15 кандидатов на Гонкуровскую премию, ежегодно присуждаемую автору лучшего франкоязычного романа. На это раз в список вошли Эммануэль Каррер с романом «Йога», Лола Лафон и ее «Падение», Сара Шише с произведением «Сатурн» и другие писатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр культуры Франции Розлин Башло поддержала петицию по переносу останков французских поэтов Артюра Рембо и Поля Верлена в Пантеон (Париж), но родственники Рембо высказались против.

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