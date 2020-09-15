Самара, , 13:03 — REGNUM Уникальный концерт виртуозов пройдет в Самаре. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 16 сентября в 19:00 часов в Самарском академическом театре оперы и балета в рамках международного фестиваля искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH» пройдет уникальный концерт виртуозов.

Отмечается, что на одной сцене встретятся классические музыканты Полина Осетинская (фортепиано) и Максим Венгеров (скрипка).

Напомним, что фестиваль «Шостакович. Самарское время. DSCH» открылся в Самаре на площади Славы 12 сентября, а завершится 25 сентября в день рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. На открытии выступили пианистка Екатерина Мечетина, трубач Владислав Лавриков, домристка Екатерина Мочалова, а также Сергей Безруков, Денис Мацуев и Академическому симфоническому оркестру Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова.

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