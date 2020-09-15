Токио, , 12:18 — REGNUM Новый мини-альбом южнокорейской группы Seventeen «24H», вышедший 9 сентября, возглавил еженедельный музыкальный чарт Oricon Weekly Album Chart. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства по поиску талантов и лейбла звукозаписи Pledis Entertainment.

По их словам, японский мини-альбом, в который вошли пять композиций: 24H, Pinwheel, 247, Chilli и Together, занимал первую строчку с 7 по 13 сентября.

Известно, что это четвертый альбом группы, занявший лидирующую позицию в еженедельном чарте альбомов, после альбомов «You Made My Dawn», «An Ode» и «Heng:garæ».

Напомним, что общее число предзаказа нового альбома группы «24H» составил 450 тыс. копий, а в первую неделю после релиза было продано ещё 240 тыс. копий.