Москва, , 11:44 — REGNUM Специальными гостями фестиваля Comic Con Russia Online 2020 станут Мила Йовович и Пол У. С. Андерсон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября сообщают в пресс-службе мероприятия.

На фестивале Йовович и Андерсон представит фанатам из России фильм Monster Hunter («Охотник на монстров»), снятый по мотивам одноимённой серии видеоигр. Актриса подробнее расскажет о съёмочном процессе и своих тренировках.

Напомним, в 2020 году фестиваль поп-культуры Comic Con Russia впервые пройдёт онлайн. Его старт запланирован на 3 октября.

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