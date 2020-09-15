Пермь, , 11:23 — REGNUM В Пермском театре «У Моста» прошла премьера спектакля «Поле», поставленного по одноименной пьесе ирландского драматурга Джона Брендена Кина. Об этом 15 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Художественный руководитель театра Сергей Федотов отметил, что познакомился с пьесой совершенно случайно, находясь в поисках текста, который бы помог наиболее точно отразить дух Ирландии, в преддверии IV фестиваля Мартина МакДонаха.

«В преддверии четвертого фестиваля Мартина МакДонаха мы искали новую ирландскую пьесу. Странным образом мне в руки попала пьеса «Поле» ирландского писателя Джона Б. Кина, которая очень точно передает дух Ирландии», — отметил Федотов.

Во время периода самоизоляции артисты театра занимались подготовкой премьеры, репетируя в режиме онлайн. В начале октября спектакль будет показан на открытии фестиваля МакДонаха.

Напомним, IV международный фестиваль ирландского драматурга Мартитна МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября. В нем примут участие 20 театров из России и из-за рубежа.