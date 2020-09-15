Москва, , 11:19 — REGNUM Премьерный показ сериала «Выжившие» режиссёра Антона Прошкина состоится в 2021 году на мультимедийном сервисе Okko. Об этом сообщил креативный продюсер проекта Борис Хлебников.

Он пояснил, что проект задумывался ещё задолго до пандемии как фантастическая драма. Однако после в свете охватившей мир эпидемии коронавирусной инфекции жанр из фантастического превратился в драматический триллер.

Читайте также: «Шторм» и «Эпидемия» стали триумфаторами премии АПКиТ

«Наш новый проект рассказывает про эпидемию, про то, как люди оказались в очаге заражения и пытаются понять границы этой территории, есть ли место, где они могут спастись», — сообщил детали сюжета в беседе с ТАСС Хлебников.

События сериала, снятого режиссёром Андреем Прошкиным, происходят в вымышленном городе. В постапокалиптическом мире люди оказываются заражены вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Если человека вовремя не разбудить, то через непродолжительное время он умирает. Люди перестают друг другу доверять и борются за свою жизнь всеми возможными способами.

Структура сериала «Выжившие» — это восемь «web-сериалов», состоящих из коротких эпизодов, которые развиваются параллельно и рассказывают о том, как люди выживают в таких условиях, линии героев всех историй пересекаются, оказывая влияние на решения и поступки персонажей.

В сериале снимались актеры, в частности, Алексей Филимонов, Александра Савельева, Артур Смольянинов, Анна Слю, Валентина Лукащук, Даниил Белых, Сергей Бондарчук, Сергей Усманов, Борис Шевченко.