Москва, , 11:08 — REGNUM Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко считает, что интернет сделал современные игры более простыми и скучными. Об этом 15 сентября сообщает портал cybersport.ru.

По словам писателя, сейчас в интернете есть очень много гайдов по прохождению, что негативно влияет на развитие интеллекта среднестатистического игрока. При этом подавляющее большинство современных проектов рассчитаны лишь на скорость реакции и количество вложенных в них денег.

Напомним, Сергей Лукьяненко наиболее известен как автор произведений «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Черновик», «Азирис Нуна» и др. По их мотивам также выходили одноимённые кинокартины.

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