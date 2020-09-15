Вашингтон, , 09:42 — REGNUM В сети появился новый трейлер фильма «Не время умирать». Его опубликовали 14 сентября на официальном YouTube-канале студии Universal Pictures.

Новый трейлер посвящён Сафину (Рами Малек) — главному антагонисту проекта. По словам исполнителя этой роли, Сафин считает себя настоящим героем, отчего и становится особенно опасным как для окружающих, так и для самого себя.

Напомним, премьера фильма «Не время умирать» ожидается 19 ноября 2020 года. Роль агента Джеймса Бонда в картине вновь исполнит Дэниел Крейг.

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