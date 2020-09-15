Нью-Йорк, США, , 09:36 — REGNUM Американский актёр Джонатан Мэйджерс («Страна Лавкрафта») сыграет суперзлодея Канга Завоевателя в триквеле кинокомикса «Человек-муравей». Об этом 14 сентября сообщило издание Deadline.

Источники Deadline отмечают, что злодей может появиться в других фильмах киновселенной Marvel. Однако сейчас речь идёт только о роли главного антагониста в «Человеке-муравье».

Напомним, Канг Завоеватель — это могущественный суперзлодей из комиксов издательства Marvel. По сюжету, он является человеком из будущего, способным путешествовать во времени.

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