Лос-Анджелес, США, , 08:35 — REGNUM Джейсон Момоа заявил, что кинокомпания Warner Bros. выпустила новость о его участии в проекте фильма «Снеговик Фрости» (Frosty the Snowman) с целью отвлечь внимание пользователей сети от скандала, инициированного Рэем Фишером. Публикация была размещена 15 сентября на странице актёра в Instagram.

Момоа назвал эту новость «фальшивой» и заявил, что Warner Bros. должна провести надлежащее расследование по поводу того, что происходило на досъёмках кинокомикса «Лига справедливости», которыми руководил Джосс Уидон. Он добавил, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.

https://www.instagram.com/p/CFIevynjCfZ/

Стоит отметить, что до этого актёр уже выразил поддержку Фишеру, однако не упомянул о том, что он также столкнулся с проблемами во время съёмок фильма.

Ранее ИА REGNUM сообщило: Рэй Фишер заявил, что фирма, которая проводит расследование произошедшего по поручению Warner Bros., «удобно уклонилась от контактов с ключевыми свидетелями».

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