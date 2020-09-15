Лос-Анджелес, США, , 08:20 — REGNUM Фанат киновселенной DC выложил в сеть концепт-арт, на котором он «одел» Генри Кавилла в костюм Супермена из старых комиксов. Изображение было опубликовано 15 сентября на портале Screen Rant.

Издание отметило, что этот костюм супегероя можно было видеть в ранних выпусках серии Action Comics, в которой впервые появился Супермен. Фанаты могут видеть букву «S» на груди Кавилла и специфические «браслеты» на руках персонажа.

https://www.instagram.com/p/CEfQZcRl-LR/

Ранее инсайдеры сообщили, что Генри Кавилл вернётся к роли Супермена в будущих фильмах DC. Однако, по имеющейся информации, студия DC пока не планирует выпускать сиквел «Человека из стали».

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