Североморск, Мурманская область, , 08:26 — REGNUM Исторические находки комплексной экспедиции Северного флота (СФ) и Русского географического общества (РГО), сделанные на островах архипелага Новая Земля в августе 2020 года, будут переданы в музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. Об этом пресс-служба Северного флота 14 сентября сообщает на сайте Минобороны РФ.

Наиболее интересные находки были обнаружены на месте продовольственного депо, которое было заложено в 1872 году на островах Баренца австро-венгерской экспедицией, а также деревянные кресты, которые в 1913 году были установлены членами экспедиции Георгия Седова.

2 сентября военный транспорт «Яуза» доставил все находки в Североморск. По указанию командующего СФ вице-адмирала Александра Моисеева научный руководитель комплексной экспедиции полковник Сергей Чуркин 15 сентября передаст их в Музей Арктики и Антарктики.

Всего на местах стоянок и зимовок первых исследователей Новой Земли и на территории бывших полярных станций было найдено 88 различных предметов прошлого и позапрошлого века, которые были внесены в реестр и подготовлены к передаче в музей.

В настоящее время второй отряд экспедиции продолжает выполнять исследовательские задачи в Восточно-Сибирском море на борту ледокола «Илья Муромец».

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