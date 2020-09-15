Пекин, , 05:10 — REGNUM Доходы от кассовых сборов после открытия кинотеатров 20 июля спустя месяцы запустения из-за эпидемии COVID-19 в Китае, достигли 5 млрд юаней (около $733 млн), сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Эпическая военная драма «Восемь сотен», запущенная в прокат 21 августа, принесла более половины от общего объема кассовых сборов, заработав свыше 2.6 млрд юаней, если верить информации китайской кино-платформы покупки билетов Maoyan.

Вторым фильмом по объему кассовых сборов в Китае стал душещипательный романтический фильм «Люблю тебя навсегда», который заработал 494 млн юаней сборов.

Научно-фантастический фильм знаменитого американского режиссера Кристофера Нолана «Довод», который вышел в прокат на территории Китая 4 сентября, стал третьим, заработав 356 млн юаней.