Лос-Анджелес, США, , 05:02 — REGNUM Студия Marvel сможет ввести карателя (Фрэнка Касла) в свою киновселенную не ранее, чем через пять месяцев. Об этом 15 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Издание обратило внимание, что потоковый сервис Netflix официально не закрывал сериал «Каратель» до февраля 2019 года, а это означает, что по условиям контракта Marvel не сможет ничего делать с этим персонажем до февраля 2021-го.

Автор статьи также обратил внимание, что пока непонятно, как Marvel будет вводить героя в свою вселенную, поскольку сериал Netflix содержал множество сцен насилия и был ориентирован на взрослую аудиторию.

Напомним, роль Фрэнка Касла в шоу «Каратель» исполнил актер Джон Бернтал. Ранее он неоднократно заявлял, что не хотел бы расставаться с этим персонажем. Глава Marvel Кевин Файги, как сообщали инсайдеры, впечатлен игрой актёра и также хотел бы вновь увидеть Бернтала в этой роли.

