Новосибирск, , 04:54 — REGNUM Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедииим. Я.Л.Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации готовится к проведению XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цивьяновские чтения». Об этом и сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Цивьяновские чтения» пройдут в Новосибирске 27 и 28 ноября. В текущем году они посвящены 100-летию со дня рождения выдающегося травматолога-ортопеда Якова Цивьяна. Научно-практическая конференция соберёт сотни экспертов из ведущих научных институтов страны.

«Цивьяновские чтения» станут первым в нашем регионе научно-практическим мероприятием после вынужденного перерыва, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Это замечательно, что врачи и учёные наконец смогут встретиться лично. Нам всем в эти месяцы из-за эпидемии и карантина очень не хватало живого общения».

Уже подтвердили своё участие ведущие специалисты НМИЦ имени академика Е. И. Мешалкина, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г.И. Турнера, федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта, областной детской клинической больницы Ярославля, Дальневосточного федерального университета, НМИЦ ТО имени академика Г. А. Илизарова и других крупных учреждений страны.