Лос-Анджелес, США, , 04:41 — REGNUM Студия Marvel заменит актрису, которая исполнила в сериалах потокового сервиса Netflix супергероиню Клэр Темпл. Об этом 15 сентября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания, которые ранее передали ему правдивую информацию о проектах сериалов про Мисс Марвел и Женщину-Халка, отметили, что персонаж действительно появится в будущих фильмах и сериалах Marvel, однако его сыграет другая актриса. В сериалах Marvel и Netflix роль Клэр Темпл исполнила актриса Розарио Доусон.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили: руководство Marvel заинтересовано в том, чтобы к своим ролям вернулись такие актёры из шоу Netflix, как Чарли Кокс и Джон Бернтал, сыгравшие Сорвиголову и Карателя. Розарио Доусон исполнила роль Невады в фильме «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».

