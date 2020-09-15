Лос-Анджелес, США, , 03:53 — REGNUM Рэй Фишер, исполнивший роль Киборга в кинокомиксе «Лига справедливости», выступил с новыми обвинениями в адрес Warner Bros. Публикацию он разместил 14 сентября на своей странице в Twitter.

Актёр написал, что фирма, нанятая кинокомпанией для проведения расследования дела о неподобающем поведении режиссёра Джосса Уидона на съёмочной площадке «Лиги справедливости», «удобно уклонилась от контактов с ключевыми свидетелями», которые ранее сообщали представителям Warner Bros. информацию о происходившем на съёмках.

Он отметил, что при этом компания уже получила объяснения от других участников тех событий, добавив, что один из этих людей уже позвонил ему, чтобы извиниться.

Фишер заявил, что его сторона не позволит проводящим расследование людям выбирать «удобных» свидетелей с целью найти козла отпущения и выдать Warner Bros. подходящий вариант ложной истории.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1305523328459964416

Стоит отметить, что пока Рэй Фишер не сообщил о том, что именно происходило на съёмочной площадке «Лиги справедливости». 8 сентября 2020 года в его поддержку высказался партнёр по съёмкам «Лиги справедливости» Джейсон Момоа.

Ранее Warner Bros. заявила, что Фишер отказался сотрудничать с людьми, проводящими расследование. Сам актёр пояснил: он отказался давать объяснения, когда понял, что они не проводят беспристрастное расследование.

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