Пекин, , 03:31 — REGNUM Семисерийный телевизионный сериал о роли простых китайцев из различных сфер жизни в борьбе против эпидемии COVID-19 готовится к покажу на китайском телевидении, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Фильм под названием «Цзуй мэй ни син чжэ», что в вольном переводе означает «Герои на опасном пути» показывает рассказывает о деяниях простых людей на фронте войны с эпидемией, которые затем стали примерами для подражания. Фильм будет показан государственным телеканалом CCTV.

Целью сериала является показать китайских дух борьбы с эпидемией COVID-19, а также действия простых людей по всей стране в сложной ситуации, включая самопожертвование, солидарность, чувство общечеловеческой миссии, а также уважение к науке, сообщил продюсер сериала Сюэ Цзицзюнь.