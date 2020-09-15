Лос-Анджелес, США, , 03:11 — REGNUM Удалённая из первой части фантастического фильма «Аватар» сцена стала частью истории сиквела. Об этом 14 сентября сообщил портал Screen Rant.

В оригинальную картину не вошёл эпизод, в котором Нейтири была показана беременной ребёнком Джейка Салли (Сэм Уортингтон). Эта сцену должны были вставить ближе к концу фильма.

По имеющейся информации, в «Аватаре 2» будет показан старший сын пары — Нетейам, роль которого исполнит актёр Джейми Флэттерс, а также два других ребёнка Салли и Нейтири: мальчик Ло'ака и девочка Туктирей. Издание отметило: это говорит о том, что идеи для «Аватара 2» у режиссёра Джеймса Кэмерона появились ещё при производстве первого фильма.

Ранее премьеру «Аватара 2» перенесли на 16 декабря 2022 года. 10 сентября 2020 года продюсер Джон Ландау выложил в сеть фотографии со съёмок картины, на которых запечатлена Сигурни Уивер.

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