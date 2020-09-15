Пекин, , 03:00 — REGNUM Китай запустил общенациональную кампанию по продвижению путунхуа или «речи мандаринов» — северокитайского диалекта, являющегося стандартом для всей страны, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Кампания, которая продлится неделю, сфокусируется на популяризации использования путунхуа в бедных районах страны с целью преодолеть языковые барьеры, которые также являются барьерами на пути искоренения бедности, говорится в циркуляре, выпущенном Министерством образования КНР.

В настоящее время 80,72% населения Китая говорит на путунхуа, в то время как только 61,56% людей в ряде крайне нищих районов страны говорят на путунхуа. Целью кампании является организация ряда развлекательных мероприятий с образовательными целями.

Кампания сего года стала уже 23-й с момента ее старта в 1998 году. Ежегодное мероприятие, которое проводится в третью неделю сентября, стало важной платформой для продвижения путунхуа и сущности китайской традиционной культуры.