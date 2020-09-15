Пекин, , 02:24 — REGNUM Молодые и женщины-писатели теперь занимают большую долю в литературной отрасли Китая, говорится в докладе о развитии китайской онлайн-литературы за 2019 год, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Число писательниц растет быстрее, чем число писателей среди других групп населения страны, а доля писателей поколения 90-х годов достигло 44,6% от общего их числа в Китае, что делает эту группу главной движущей силой литературного интернет-творчества, говорится в докладе, представленной на Китайской конференции Онлайн-литература плюс.

В 2019 году число китайских литературных интернет-авторов достигло 19,36 млн, а количество писателей по контракту достигло 770 тыс. В докладе также говорится, что рынок онлайн-литературы Китая устойчиво расширялся в 2019 году, а общий размер рынок достиг 20,17 млрд юаней (около $2,95 млрд).

В 2019 году всего 3452 работника рынка экспортировала свои труды на иностранные рынки. В основном это переводы литературы на другие языки.