Нью-Йорк, США, , 14:51 — REGNUM Дальнейшая судьба мультсериала «Харли Квинн» зависит от бюджета, который сможет выделить сервис HBO Max. Об этом 13 сентября сообщил портал ComicBook.

Дело в том, что «надзор» за сервисом был передан Кейси Блоузу — одному из руководителей HBO. Пока неизвестно, одобрит ли он выделение бюджета для шоу.

Напомним, Харли Квинн — это комедийный мультсериал о приключениях популярной суперзлодейки. Премьера первого сезона состоялась в 2019 году на сервисе DC Universe.

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