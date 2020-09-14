Пусан, Южная Корея, , 14:36 — REGNUM С 21 по 30 октября в Южной Корее пройдёт 25-й Международный кинофестиваль в Пусане, сообщает KBS.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Журналисты отмечают, что в текущем году на фестивале покажут 192 картины из 68 стран мира.

В связи с пандемией коронавируса организаторы фестиваля приняли решение отменить все офлайн-мероприятия, включая церемонии открытия и закрытия. Отмечается, что если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, фестиваль может быть отменен.

Известно, что фестиваль откроет фильм «Септет: История Гонконга», снятый семью китайскими режиссёрами, а закроет фестиваль анимационный фильм японского режиссёра Котаро Тамура «Жозе, тигр и рыба».

Пусанский международный кинофестиваль — крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно проводимый в южнокорейском городе Пусан с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров.