Красноярск, , 14:15 — REGNUM В Доме дружбы народов Красноярского края теперь будут проходить кинопоказы для взрослых и детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом учреждении.

«В репертуаре уникальные документальные фильмы, в том числе снятые красноярскими кинематографистами, мультфильмы для детей, любимые фильмы советского кино, которые не только сформировали поколения жителей нашей страны, но и вошли в сокровищницу мирового кинематографа», — уточнили в красноярском Доме дружбы народов.

Все кинопоказы будут бесплатными. Кроме того, перед показом фильмов будет проводиться обзорная ознакомительная экскурсия. Посетителям необходимо иметь при себе медицинские маски.

Отметим, что Дом дружбы народов Красноярского края теперь работает в здании бывшего кинотеатра «Родина». Он был открыт 1 июля. Реконструкция и отделка внешнего фасада здания заняли год — в том числе было восстановлено известное панно «Родина-мать».