Токио, 14 сентября 2020, 14:08 — REGNUM В сети появился первый трейлер аниме-фильма Burn the Witch («Сжечь ведьму») по мотивам одноимённой манги Тайто Кубо. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании Bandai Namco 13 сентября.
Главными героями «Сжечь ведьму» станут сотрудники специальной организации, занимающейся защитой драконов. Премьера аниме состоится на сервисе Crunchyroll 2 октября 2020 года.
Напомним, Тайто Кубо наиболее известен созданием популярной манги Bleach и одноимённого аниме-сериала. Сюжет этой истории завершился в 2016 году.
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