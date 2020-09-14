Сеул, , 13:20 — REGNUM В столице Южной Кореи появится первый музей фотографии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Сеула.

По их словам, музей откроется в районе Добон-гу (рядом с Seoul Food Bank) к апрелю 2023 года. Его открытие приурочено к 140-летию корейской фотографии.

Начать строительство шестиэтажного здания (два этажа под землей, четыре этажа над землей) планируется в апреле следующего года.

Напомним, что в октябре прошлого года в Сеуле открылся музей истории кино, а в первой половине 2020 года — Национальный музей авиации.

Читайте также: В столице Южной Кореи открылся музей истории кино