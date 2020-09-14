Нью-Йорк, США, , 12:45 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Юн Дан Би «Двигаясь вперед» (Moving On) удостоен награды 19-го Нью-Йоркского фестиваля азиатского кино (New York Asian Film Festival), сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, картина удостоена награды «Лучший полнометражный фильм». Известно, что в 2018 году данной награды был удостоен другой южнокорейский режиссёр Чон Го Ун «Microhabitat».

Известно, что на фестивале также были представлены работы Ким Бо Ён «Ким Джи Ён, 1982 года рождения», Чхве Юн Тхэ «Бейсболистка», Ким Чхо Хви «Lucky Chan-sil», Сон Чжэ Гона «Secret Zoo», Ким Ён Хуна «Звери, что цепляются за соломинку», Чо Кён Хуна «Beauty Water».

Напомним, что 18 сентября фильм «Двигаясь вперед» также будет представлен на кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания), а 24 сентября — на Международном кинофестивале в Ванкувере (Канада).

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