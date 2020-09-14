Москва, 14 сентября 2020, 12:25 — REGNUM Сегодня, 14 сентября, премьер-министр Михаил Мишустин поздравил директора Государственного музея-заповедника «Царское село» Ольгу Таратынову с юбилеем, сообщается на сайте правительства РФ.
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Мишустин подчеркнул, что благодаря Таратыновой знаменитые архитектурные памятники, шедевров паркового зодчества и ценные экспонаты «Царского села» обретают вторую жизнь.
«Вы бережно сохраняете уникальные коллекции произведений искусства и открываете миллионам людей неповторимую атмосферу этих заповедных мест», — отметил Мищустин и пожелал Таратыновой здоровья и успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Таратынова является директором Государственного музея-заповедника «Царское Село» с сентября 2008 года.
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