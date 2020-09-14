Нью-Йорк, США, 14 сентября 2020, 11:33 — REGNUM В сети появился трейлер документального фильма Console Wars («Консольные войны») от сервиса CBS All Access. Об этом 13 сентября сообщило издание gameinformer.
Из фильма зрители подробнее узнают о противостоянии компаний Nintendo и Sega в девяностых годах прошлого века. Исполнительными продюсерами проекта выступили Сет Роген и Эван Голдберг.
Премьера «Консольных войн» ожидается 23 сентября 2020 года. Фильм будет доступен на сервисе CBS All Access.
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